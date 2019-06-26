Son Dakika Haberleri: Çorum'da silahlı kavga: 4 yaralı
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Çorum'da silahlı kavga: 4 yaralı

1 saat önce

ÇORUM'da, Emrah Ç. alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sırasında pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.

Çorum'da silahlı kavga: 4 yaralı, System.String[]
ÇORUM'da, Emrah Ç. alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sırasında pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği 4 kişi yaralanırken, şüpheli 1 kişi gözaltına alındı
Olay, akşam saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 67'inci Sokak'ta meydana geldi. Otomobil alım satımı işi yapan Emrah Ç. ile Erdal A, alacakları olduğu İlhami C. ile buluştu. 3 kişi arasındaki tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İlhami C., darp edildi.  Bu sırada olay yerine gelen İlhami C.'nin arkadaşları İbrahim C. ve Gökhan T.' de kavgaya karıştı. Emrah Ç., otomobilinden aldığı pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Olayda, vücuduna kurşun isabet eden Erdal A., İlhami C., İbrahim C.. ve Gökhan T., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.  Polis, kaçan şüpheli  Emrah Ç.'yi kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


 


- Çorum
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:38 Kaynak: DHA
Emrah, Çorum, Güncel
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