Son Dakika Haberleri: Çorum'da Silahlı Kavga: Baba Darp Edildi, Oğlu Vuruldu

Çorum'da Silahlı Kavga: Baba Darp Edildi, Oğlu Vuruldu

37 dakika önce

Çorum'da bir restoranda çıkan tartışmada bir kişi silahla vurulurken bir kişi de darp edildi.

Çorum'da Silahlı Kavga: Baba Darp Edildi, Oğlu Vuruldu, System.String[]
Çorum'da bir restoranda çıkan tartışmada bir kişi silahla vurulurken bir kişi de darp edildi.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Bahabey caddesinde meydana geldi. İddialara göre, bir restoranda K.D. ile M.O.O. (23) ve M.O. (48) arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine M.O.O. silahla vurulurken baba M.O. darp edildi. Olayın ardından kaçan K.D., bir süre sonra polise giderek teslim oldu. Yaralı baba-oğul sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:03 Kaynak: İHA

Bahçelievler Mahallesi, Çorum, 3. Sayfa
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