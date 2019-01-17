Çorum'da Silahlı Kavga: Baba Darp Edildi, Oğlu Vuruldu
37 dakika önce
Çorum'da bir restoranda çıkan tartışmada bir kişi silahla vurulurken bir kişi de darp edildi.
Çorum
'da bir restoranda çıkan tartışmada bir kişi silahla vurulurken bir kişi de darp edildi.
Olay, Bahçelievler Mahallesi
Bahabey caddesinde meydana geldi. İddialara göre, bir restoranda K.D. ile M.O.O. (23) ve M.O. (48) arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine M.O.O. silahla vurulurken baba M.O. darp edildi. Olayın ardından kaçan K.D., bir süre sonra polise giderek teslim oldu. Yaralı baba-oğul sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi
Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:03 Kaynak: İHA
Soğuk Nedeniyle Camiye Sığınan Atmaca, Donarak Telef Oldu
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun Yardımcısı, Altın Rafinerisinde İncelemede Bulunmak Üzere Çorum'a Geldi
Buzlanan Yoldaki Trafik Kazası Faciayla Sonuçlandı! Uzman Çavuş ve Ailesi Hayatını Kaybetti
Ankara'daki Mobilyacılar Sitesinde Yangın Çıktı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var