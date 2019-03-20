Son Dakika Haberleri: Çorum'da Silahlı Kuyumcu Soygunu

Çorum'da Silahlı Kuyumcu Soygunu

1 saat önce

Çorum'un Bayat ilçesinde, kuyumcuya giren silahlı 3 soyguncu, dükkan sahibini etkisiz hale getirip vitrindeki yüklü miktarda altınlarla kayıplara karıştı.

Çorum'da Silahlı Kuyumcu Soygunu, System.String[]
Çorum'un Bayat ilçesinde, kuyumcuya giren silahlı 3 soyguncu, dükkan sahibini etkisiz hale getirip vitrindeki yüklü miktarda altınlarla kayıplara karıştı. 

Olay, sabah saatlerinde ilçenin Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan Asım Tuna'ya ait  kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre eli silahlı 3 şüpheli, sabah saatlerinde Tunalılar Kuyumcu dükkanına gelerek  silah doğruldukları kuyumcu Asım Tuna'yı etkisiz hale getirip vitrindeki yüklü miktarda altınları aldı. Şüpheliler, altınlarla otomobile binip kaçtı. Kuyumcunun panik butonuna basması ve çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, soygunun gerçekleştiği kuyumcu dükkanı önünde güvenlik önlemi aldı. Güvenlik güçleri, kaçan soyguncuların yakalaması ve aracın tespiti için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:34 Kaynak: DHA

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