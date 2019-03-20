Çorum'da Silahlı Kuyumcu Soygunu

Çorum'un Bayat ilçesinde, kuyumcuya giren silahlı 3 soyguncu, dükkan sahibini etkisiz hale getirip vitrindeki yüklü miktarda altınlarla kayıplara karıştı.

Çorum'un Bayat ilçesinde, kuyumcuya giren silahlı 3 soyguncu, dükkan sahibini etkisiz hale getirip vitrindeki yüklü miktarda altınlarla kayıplara karıştı.



Olay, sabah saatlerinde ilçenin Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan Asım Tuna'ya ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre eli silahlı 3 şüpheli, sabah saatlerinde Tunalılar Kuyumcu dükkanına gelerek silah doğruldukları kuyumcu Asım Tuna'yı etkisiz hale getirip vitrindeki yüklü miktarda altınları aldı. Şüpheliler, altınlarla otomobile binip kaçtı. Kuyumcunun panik butonuna basması ve çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, soygunun gerçekleştiği kuyumcu dükkanı önünde güvenlik önlemi aldı. Güvenlik güçleri, kaçan soyguncuların yakalaması ve aracın tespiti için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

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