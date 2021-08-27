Son dakika haberleri: Çorum'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı: Zanlının kaçma anları kamerada - Son Dakika

Çorum'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı: Zanlının kaçma anları kamerada

ÇORUM - Çorum'da bir kişi husumetli olduğu kişiyi onlarca kişinin yürüdüğü caddenin ortasında vurdu. Silahlı saldırı sonucu ağır şahıs ağır, olay sırasında caddede bulunan bir kişi de ayağından hafif şekilde yaralandı.

Olay, Kubbeli caddesinde meydana geldi. İddialara göre, Elvan E. adlı zanlı caddede yürüdüğü sırada yanına gelen ve daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Barış A., tarafından vuruldu. Onlarca kişinin yürüdüğü caddede duyulan silah sesi büyük paniğe neden oldu. Elvan E., göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, o sırada caddede yürüyen A.S. adlı gençte ayağından hafif şekilde yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elvan E.'nın hayate tehlikesinin bulunması nedeniyle ameliyata alındığı öğrenildi.

Olayın ardından Barış A., ise kaçtı. Zanlının kaçış anı caddede bulunan bir iş yeri tarafından saniye aniye kaydedildi. Zanlının olaydan 3 saat sonra polise giderek teslim olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.