Çorum'da şırınga çikolatalar toplatıldı - Son Dakika
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Çorum'da şırınga çikolatalar toplatıldı

6 saat önce

Ankara ve Diyarbakır'da iki çocuğun şırınga şeklindeki çikolata kapağının boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetmesi üzerine Çorum Belediyesi zabıta ekipleri okul çevrelerinde bulunan bakkal ve marketleri denetledi.

Çorum'da şırınga çikolatalar toplatıldı, System.String[]

Ankara ve Diyarbakır'da iki çocuğun şırınga şeklindeki çikolata kapağının boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetmesi üzerine Çorum Belediyesi zabıta ekipleri okul çevrelerinde bulunan bakkal ve marketleri denetledi.


Zabıta ekipleri yaptıkları denetimlerde şırınga çikolata satışı yapılıp yapılmadığının yanı sıra diğer ürünleri de inceledi. Denetimlerde ekipler 70'e yakın şırınga çikolata ile son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda ürüne el konuldu.


Konuya ilişkin olarak bir açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, şırınga çikolatalar nedeniyle Ankara ve Diyarbakır'da iki çocuğun vefatından dolayı derin üzüntü yaşadıklarını söyledi.


Olayın ardından Çorum Belediyesi zabıta ekiplerinin denetimlerini sıklaştırdığını belirten Başkan Yardımcısı Yağbat, "Yapılan denetimlerde çocuklarımızı korumak adına satışı yapılan şırınga çikolatalar muhafaza altına alındı. Denetimlerde ayrıca küçük çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın kullanımına veya tüketimine yönelik olarak bisküvi, çikolata, kek, ayran olmak üzere tüm gıda maddelerinin son tüketim tarihlerinin kontrolleri yapıldı. Tüketim tarihi geçmiş olan ürünlerde şırınga çikolatalarda olduğu gibi muhafaza altına alınmıştır. Zabıta ekiplerimizi başarılı çalışmaların dolayı tebrik ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Çorum Belediyesi zabıta ekiplerimiz İl Sağlık Müdürlüğümüz ve diğer kurumlarımızla istişareli bir şekilde halkın sağlığını tehdit eden bütün unsurları ortadan kaldırmak için gerekli mücadeleyi yapacaktır" dedi.


Okullarda, kantinlerde satılan şırınga çikolata gibi sağlıksız ürünlerin denetimini İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Okul Aile Birliklerinin yaptığını hatırlatan Yağbat, "Ancak okul dışındaki alanlarda biz bu tür denetimlerimizi devam ettireceğiz. Gelecek nesilleri korumak bizim olduğu kadar anne ve babalarında görevi. Anne ve babaların bu konuda çocuklarını bilinçlendirmesi bilinmedik veya tereddütte kaldıkları ürünlerden, gıdalardan çocuklarına kaçınmaları yönünde telkinde bulunmaları gerekmektedir" diye konuştu. - ÇORUM

Diyarbakır, Ankara, Zabıta, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:38 Kaynak: İHA
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