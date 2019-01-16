Son Dakika Haberleri: Çorum'da Soğuk Hava Nedeniyle Atmaca Dondu

Çorum'da Soğuk Hava Nedeniyle Atmaca Dondu

37 dakika önce

ÇORUM'da etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle bir atmaca donarak telef oldu.

Çorum'da Soğuk Hava Nedeniyle Atmaca Dondu, System.String[]
ÇORUM'da etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle bir atmaca  donarak telef oldu. 

Çorum'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Soğuk hava kar hem insanları hem de hayvanlara zor anlar yaşattı. Merkeze bağlı Seydim Köyü'nde vatandaşlar köy camisinin bahçesinde donmuş halde bir atmaca buldu. Donarak ölmüş atmacyı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:15 Kaynak: DHA

Çorum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 3600 Ek Gösterge Açıklaması İstanbul'da Başlayan Kar Yağışı Sonrası Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı

Soğuk Nedeniyle Camiye Sığınan Atmaca, Donarak Telef Oldu Hem Baba Mesleğini Sürdürüyor Hem de Saat Koleksiyonculuğu Yapıyor! Değeri 5 Bin TL Olan Saati Bile Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 12:52:45. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum'da Soğuk Hava Nedeniyle Atmaca Dondu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]