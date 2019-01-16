Çorum'da Soğuk Hava Nedeniyle Atmaca Dondu
37 dakika önce
ÇORUM'da etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle bir atmaca donarak telef oldu.
ÇORUM'da etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle bir atmaca donarak telef oldu. Çorum
'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Soğuk hava kar hem insanları hem de hayvanlara zor anlar yaşattı. Merkeze bağlı Seydim
Köyü'nde vatandaşlar köy camisinin bahçesinde donmuş halde bir atmaca buldu. Donarak ölmüş atmacyı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:15 Kaynak: DHA
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