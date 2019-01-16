Son Dakika Haberleri: Çorum'da Soğuktan Donmuş Atmaca Bulundu

Çorum'da Soğuktan Donmuş Atmaca Bulundu

27 dakika önce

- Çorum'da soğuktan donmuş atmaca bulunduÇORUM - Çorum'da etkili olan soğuklar bir atmacanın donarak telef olmasına neden oldu.

- Çorum'da soğuktan donmuş atmaca bulundu

ÇORUM - Çorum'da etkili olan soğuklar bir atmacanın donarak telef olmasına neden oldu.
Olay, merkeze bağlı Seydim köyünde meydana geldi. Köy camisinin bahçesinde donmuş olarak bulunan atmaca görenlerin yüreklerini burktu. Son günlerde il genelinde etkili olan Sibirya soğukları hem insan hem de yaban hayatını olumsuz etkiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:17 Kaynak: İHA

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