Çorum'da sokağa çıkan çocuklar güvercinlere yem attı - Son Dakika

ÇORUM'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen yasak nedeniyle evde kalan çocuklar, 53 gün sonra sokağa çıktı. Soluğu havuzlu parklarda alan çocuklar güvercinlere yem attı.

Çorum'da dışarı çıkmanın heyecanını yaşayan 0-14 yaş grubundaki çocuklar, güzel havanın tadını çıkardı. Aileleriyle birlikte Gazi Caddesi'ne gelen çocuklar, Saat Kulesi yanındaki havuzlu parkta güvercinlere yem attı, dondurma yiyerek fotoğraf çekildi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da çocuklara oyuncak hediye etti.