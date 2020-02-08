Çorum'da sokak hayvanları aç kalmasın kampanya başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'da sokak hayvanları aç kalmasın kampanya başlatıldı - Son Dakika

Çorum'da sokak hayvanları aç kalmasın kampanya başlatıldı

6 saat önce

Çorum'da 75. Cumhuriyet Ortaokulu, İkbalevler ve Buharaevler Anaokulu tarafından Etwinning, "Doğa Dostu Çocuklar Gülümsesin Ağaçlar" projesi kapsamında soğuk kış aylarında sokak hayvanları için bir kap yemek kampanya başlatıldı.

Çorum'da sokak hayvanları aç kalmasın kampanya başlatıldı, System.String[]

Çorum'da 75. Cumhuriyet Ortaokulu, İkbalevler ve Buharaevler Anaokulu tarafından Etwinning, "Doğa Dostu Çocuklar Gülümsesin Ağaçlar" projesi kapsamında soğuk kış aylarında sokak hayvanları için bir kap yemek kampanya başlatıldı.


Kampanya çerçevesinde vatandaşların yoğun olduğu halk otobüslerine ve duraklarına hazırlanan etkinlik afişlerini kendi elleri ile asarak kampanyayı başlatmış oldular.


Proje kurucularından 75. Yıl Cumhuriyet Anaokulu Öğretmeni Yıldız Madak, Doğa dostu çocuklar gülümsesin ağaçlar projesi kapsamında kış mevsiminde sokak hayvanlarının aç kalmamaları adına sevimli dostlarımız soğukta aç kalmasın diye böyle bir kampanya başlattıklarını söyledi.


Proje hakkında da bilgi veren Elif Murat, doğa ve hayvan sevgisinin ele alındığı projeyi 5 Bulgaristanlı öğretmen olmak üzere 37 öğretmen ile yürütüldüğünü söyledi.


Kampanyaya destek verenlere teşekkür eden proje ortağı İkbalevler Anaokulu Müdür Yardımcısı ve proje ortağı Leyla Külcü'de "Sevimli dostlarımız soğukta aç kalmasın" etkinlik afişlerini Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ayhan Geylani, ARGE eTwinning sorumlusu Sümeyra Tozlu, 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Mustafa Ergüleç, Buharaevler Anaokulu Müdürü Ali Kabasakal, otobüs durakları ve otobüslere afişlerimizi asarken verdikleri destekler için teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ÇORUM

Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kahraman polis o anları anlattı
Babası tarafından katledilen Şeyma Yıldız'ın annesi kızının ardından konuştu: Yavrumu öldürdü ama katil değil Kuveyt Parlamento Başkanı, ABD'nin sözde barış planını çöpe attı Son Dakika: Fuat Oktay'dan Mustafa Akıncı'ya sert tepki: Türkiye'nin seçim malzemesi yapılmasına müsaade etmeyeceğiz

Son Dakika Haberleri
19:41 Ünlü manken umreye gitti!
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 21:06:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorum'da sokak hayvanları aç kalmasın kampanya başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]