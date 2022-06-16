Çorum'da suç örgütü üyelerine ceza yağdı - Son Dakika
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Çorum'da suç örgütü üyelerine ceza yağdı

16.06.2022 17:54

Çorum'da suç örgütü üyelerine ceza yağdı 25 sanık 453 yıl hapis cezasına çarptırıldı Çorum'un Sungurlu ilçesinde silahla yaralama, adam öldürme, işyeri kurşunlama, uyuşturucu madde ticareti yapmak gibi çeşitli suçlardan yargılanan organize suç örgütü üyelerinin yargılandığı davada karar çıktı.

Çorum'da suç örgütü üyelerine ceza yağdı

25 sanık 453 yıl hapis cezasına çarptırıldı

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde silahla yaralama, adam öldürme, işyeri kurşunlama, uyuşturucu madde ticareti yapmak gibi çeşitli suçlardan yargılanan organize suç örgütü üyelerinin yargılandığı davada karar çıktı.

Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti 25 zanlıya 5 aydan 64 yıla kadar toplam da 453 yıl hapis cezası verdi.

Geçen sene Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ilçe merkezinde 'Silahlı Organize Suç Örgütü Kurma, Yönetme ve Üye Olma' yapılanmasına yönelik çalışma başlatmış, yapılan fiziki ve teknik takibin ardından operasyon düzenlenmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü tarafından 13 farklı adrese şafak vakti yapılan eş zamanlı operasyonlar düzenlenirken çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan arama da 5 adet çeşitli marka ve çaplarda ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait şarjörler, 17 adet çeşitli çaplarda tabanca fişeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 5 adet av tüfeği ile 20 adet av tüfeği kartuşu, 5 adet uyuşturucu hap ve bir miktar esrar maddesi, 13 adet cep telefonu, çok sayıda dijital materyal ve doküman yakalanarak ele geçirilmişti.

Bugün son kez hakim karşısına çıkan suç örgütü üyelerinden, K.M.C. 64 yıl 4 ay, B.E. 63 yıl 10 ay, K.Y. 49 yıl 7 ay, E.S. 47 yıl 10 ay, İ.K. 44 yıl 6 ay, B.E. 33 yıl 4 ay, M.S.A. 26 yıl 3 ay, S.K. 18 yıl, Ş.E. 14 yıl 6 ay, İ.L. 12 yıl 9 ay, O.T. 10 yıl 11 ay, H.E. 9 yıl 3 ay, M.Ö. 8 yıl 6 ay, B.E. 8 yıl 6 ay, F.E. 7 yıl, E.K. 6 yıl 3 ay, V.Y. 5 yıl 4 ay, A.Ö. 5 yıl 6 ay, F.K. 4 yıl 6 ay, T.E. 4 yıl, S.A. 3 yıl, O.K. 3 yıl 7 ay, R.K. 1 yıl 3 ay, E.T.Ü. 5 ay, N.Ç. 5 ay olmak üzere toplamda 453 yıl, zanlılardan B.E. ise "Kasten Adam Öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Çorum'da suç örgütü üyelerine ceza yağdı
Çorum'da suç örgütü üyelerine ceza yağdı
Çorum'da suç örgütü üyelerine ceza yağdı
Çorum'da suç örgütü üyelerine ceza yağdı
Çorum'da suç örgütü üyelerine ceza yağdı
Çorum'da suç örgütü üyelerine ceza yağdı
Çorum'da suç örgütü üyelerine ceza yağdı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da suç örgütü üyelerine ceza yağdı - Son Dakika

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