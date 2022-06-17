Çorum'da suç örgütü üyesi 25 sanığa 453 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Çorum'da suç örgütü üyesi 25 sanığa 453 yıl hapis cezası

17.06.2022 00:58
Çorum'da suç örgütü üyesi 25 sanığa 453 yıl hapis cezası

Çorum'un Sungurlu ilçesinde silahla yaralama, adam öldürme, işyeri kurşunlama, uyuşturucu madde ticareti yapmak gibi çeşitli suçlardan organize suç örgütü üyelerinin yargılandığı davada 25 zanlıya 5 aydan 64 yıla kadar toplam 453 yıl hapis cezası verildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde silahla yaralama, adam öldürme, işyeri kurşunlama, uyuşturucu madde ticareti yapmak gibi çeşitli suçlardan organize suç örgütü üyelerinin yargılandığı davada 25 zanlıya 5 aydan 64 yıla kadar toplam 453 yıl hapis cezası verildi.

Geçen sene Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığınca ilçe merkezinde 'Silahlı Organize Suç Örgütü Kurma, Yönetme ve Üye Olma' yapılanmasına yönelik çalışma başlatılmış, yapılan fiziki ve teknik takibin ardından operasyon düzenlenmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü tarafından 13 farklı adrese şafak vakti yapılan eş zamanlı operasyonlar düzenlenirken çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramada 5 adet çeşitli marka ve çaplarda ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait şarjörler, 17 adet çeşitli çaplarda tabanca fişeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 5 adet av tüfeği ile 20 adet av tüfeği kartuşu, 5 adet uyuşturucu hap ve bir miktar esrar maddesi, 13 adet cep telefonu, çok sayıda dijital materyal ve doküman yakalanarak ele geçirilmişti.

Bugün son kez hakim karşısına çıkan suç örgütü üyelerinden, K.M.C. 64 yıl 4 ay, B.E. 63 yıl 10 ay, K.Y. 49 yıl 7 ay, E.S. 47 yıl 10 ay, İ.K. 44 yıl 6 ay, B.E. 33 yıl 4 ay, M.S.A. 26 yıl 3 ay, S.K. 18 yıl, Ş.E. 14 yıl 6 ay, İ.L. 12 yıl 9 ay, O.T. 10 yıl 11 ay, H.E. 9 yıl 3 ay, M.Ö. 8 yıl 6 ay, B.E. 8 yıl 6 ay, F.E. 7 yıl, E.K. 6 yıl 3 ay, V.Y. 5 yıl 4 ay, A.Ö. 5 yıl 6 ay, F.K. 4 yıl 6 ay, T.E. 4 yıl, S.A. 3 yıl, O.K. 3 yıl 7 ay, R.K. 1 yıl 3 ay, E.T.Ü. 5 ay, N.Ç. 5 ay olmak üzere toplamda 453 yıl, zanlılardan B.E. ise "Kasten Adam Öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da suç örgütü üyesi 25 sanığa 453 yıl hapis cezası - Son Dakika

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