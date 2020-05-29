Çorum'da sulama kanalına düşen karacayı jandarma kurtardı - Son Dakika

Yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen karaca, tekrar doğaya bırakıldı.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, 5 metre derinliğindeki kanalda çırpınan karacayı iple kurtararak, kıyıya çıkardı. Karaca, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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