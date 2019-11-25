Çorum'da sulama yatırımları

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Çorum'da inşa edilen Koçhisar Barajı ve Sulama Projesi kapsamında tarımsal verimliliğin arttığı ve ekonomiye 56 milyon 760 bin TL katkı sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çorum'a yapılan yatırımlarla, kentin mümbit topraklarının suyla buluşturulmasına, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin edilmesine ve derelerdeki taşkın riskinin azaltılmasına devam edildiği belirtildi.

Çorum'da son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığına dikkat çekilen açıklamada, "Çorum'un eski ve önemli yerleşim yerlerinden biri olan Alaca ilçesindeki Koçhisar havzası sulanan verimli arazileriyle, ülkemiz tarımsal üretiminde önemli bir yere sahiptir. DSİ olarak ilçeye inşa ettiğimiz baraj, gölet, sulama tesisi ve taşkın koruma tesisleri çalışmalarıyla çiftçilerimizi desteklemeye devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Koçhisar sulamasında çalışmaların tamamlanması ile Çorum topraklarının bereketlendiğini vurguladı.

Sulama projesi kapsamında 2019 yılında 75 bin 680 dekar tarım arazisinin sulandığını bildiren Aydın, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında toplam 244 bin 100 metrelik boru hatları, 2 bin 264 adet borulu şebeke sanat yapıları, sulama sahasındaki işletme ve bakım yolları ve ilgili sanat yapıları inşa edilmiştir. Modern sulama sistemi ile yapılan projenin hayata geçmesi ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim hem de yörede ürün çeşitliliği artacaktır. Bu kapsamda kıraç arazilerde sadece arpa, buğday ekimi hasadı yapılırken, Koçhisar Sulaması Projesi ile çerez ayçiçeği, mısır, şeker pancarı üretimi gerçekleştirildi. Bunların yanı sıra patates ve soğan üretiminde 5 kat tarımsal verimlilik artışı sağlanmış olup proje sayesinde 2019 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 56 milyon 760 bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir."