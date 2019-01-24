Son Dakika Haberleri: Çorum'da Şüpheli Ölüm

Çorum'da Şüpheli Ölüm

1 saat önce

Çorum'da bir kişi, otomobil içerisinde ölü olarak bulundu.

Çorum'da Şüpheli Ölüm, System.String[]
Çorum'da bir kişi, otomobil içerisinde ölü olarak bulundu.

Olay, Çomar Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde baraj kenarında gezen vatandaşlar park halinde duran bir otomobilden şüphelendi. Otomobilin yanına giden vatandaşlar bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, başından silahla vurulduğu ve isminin G.B.K. (35) olduğu öğrenilen gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kucağında tabanca bulunan şahsın cenazesi otopsi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı şüpheli bulan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunun tespit edilmesi için geniş çaplı soruşturma başlattı. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:52 Kaynak: İHA

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