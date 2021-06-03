Çorum'da şüpheli ölüm - Son Dakika

Çorum'da yabancı uyruklu bir şahıs evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Gülabibey Mahallesi Yenidoğan 10. Sokak'ta 3 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahalleyi saran kötü kokudan şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin daire kapısını açmasının ardından içeriye giren polis ve sağlık ekipleri, 62 yaşındaki Abdulkareem Habeeb Hasan Hasan isimli yabancı uyruklu şahsın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemede cesedin yaklaşık 2 aylık olduğu ve cesedin çürümeye başladığı belirlenirken devrilen elektrik sobasının da cesette yanıklar oluşturduğu tespit edildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hasan'ın cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ÇORUM