Son Dakika Haberleri: Çorum'da Şüpheli Otomobil Alarmı

Çorum'da Şüpheli Otomobil Alarmı

1 saat önce

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, AK Parti ve MHP ilçe başkanlığı binası önünde, yolun ortasına bırakılan otomobil, polisi alarma geçirdi.

Çorum'da Şüpheli Otomobil Alarmı, System.String[]
ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, AK Parti ve MHP ilçe başkanlığı binası önünde, yolun ortasına bırakılan otomobil, polisi alarma geçirdi. Sahibine ulaşılamayan şüpheli otomobil, incelenmek üzere çekici ile otoparka götürüldü.

Ulucami Mahallesi Demokrasi Meydanında AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarının bulunduğu bina önünde yol ortasına park edilen bir otomobili fark eden çevredekiler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, otomobilin sahibine ulaşamadı. Şüpheli otomobil, incelenmek üzere çekici ile polis otoparkına götürüldü. 

- Çorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:51 Kaynak: DHA

Osmancık, MHP, Çorum, Güncel
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