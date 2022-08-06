Elektrik direğine çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Elektrik direğine çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

06.08.2022 09:36
Elektrik direğine çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

ÇORUM'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp elektrik direğine çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

ÇORUM'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp elektrik direğine çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, ekipler tarafından çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Yukarı Kapaklı Bağları Küme Evleri mevkisinde meydana geldi. Sadık Sevici yönetimindeki 19 ACV 850 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp elektrik direğine çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü Sevici, Raşit Biçer, Burak Sur, Selcan Sur, Tuğçe Gedik ve Seçil Dalgıç yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşlar sonucu çıkardığı yaralılar, Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bir özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.


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Kaynak: DHA

Sur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elektrik direğine çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elektrik direğine çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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