Son Dakika Haberleri: Çorum'da takla atan otomobildeki 1 bebek ile çocuk öldü, 3 kişi yaralandı
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Çorum'da takla atan otomobildeki 1 bebek ile çocuk öldü, 3 kişi yaralandı

40 dakika önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 bebek ve 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Çorum'da takla atan otomobildeki 1 bebek ile çocuk öldü, 3 kişi yaralandı, System.String[]

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 bebek ve 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Zekeriya Altunay'ın (52) kullandığı 05 KD 095 plakalı otomobil, Sungurlu- Kırıkkale kara yolunun 15'inci kilometresinde, sürücüsünün lastiğin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı.

Yol kenarındaki moloz yığınına çarparak durabilen otomobildeki 1 yaşındaki bebek Ayaz Altunay olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan sürücü ile Ayşegül (25), Zekeriya (9) ve Melike Altunay (20) ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 9 yaşındaki Zekeriya Altunay da hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ayaz bebeğin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

Sungurlu, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:24 Kaynak: AA
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