Çorum'da taksi durağına beyzbol sopalı saldırı 3 gözaltı - Son Dakika

Çorum'da taksi durağına beyzbol sopalı saldırı 3 gözaltı

ÇORUM'da 3 kişi, beyzbol sopasıyla saldırdıkları boş taksi durağanın camlarını kırarak, eşyaları yola fırlattı. Durakta hasar oluşurken, kimliği tespit edilen 3 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Ulukavak Mahallesi, 23 Nisan Kavşağı yakınında bulunan Anadolu taksi durağında meydana geldi. Kimliği belirsiz 3 kişiden biri, bilinmeyen nedenle yaya olarak geldikleri taksi durağının camlarını elindeki beyzbol sopasıyla kırdı. Diğer kişiler de girdikleri taksi durağındaki bazı eşyaları yola fırlattı. Saldırı sonrası 3 kişi, bölgeden uzaklaşırken, çeverdekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Durağa saldırı olduğunu duyan çok sayıda taksici esnafı da durağa geldi. Polis ekipleri camları kırılan ve büyük ölçüde hasar gören durakta inceleme yaptı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALDI

Olay yeri incelemesi ve görgü tanığı ifadelerinden yola çıkan polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği şüpheliler, Uğur Ö., Salih K. ve Emre K.?yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Sorguları için emniyete götürülen şüphelilerden Salih K.'nın, yakını ve kendisi hakkında taksi durağındakilerce olumsuz laflar konuşulup, dedikodu yaptıkları gerekçesiyle, taksi durağına zarar verdiklerini söylediği öğrenildi.

'OLAYI ŞİDDETLE KINIYORUM'

Saldırı ile ilgili, durakta görevli taksicilerden bilgi alan Çorum Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Gayretli, "Bana verilen ilk bilgilere göre, durağımıza üç kişi geliyor ve bez bol sopası ile cam çerçeve kırmadık hiçbir şey bırakmıyorlar. Kolluk kuvvetlerimiz gerekli incelemeyi yapmaktalar. Saldıranlar yapılmaması gereken şeyler yapmışlar. Durağımızın camlarını kırdıktan sonra da televizyon, çaydanlık ve pek çok eşyayı da yola fırlatmışlar. Geçmiş olsun diyorum ve olayı şiddetle kınıyorum? dedi.

Öte yandan taksi durağında görev yapan taksiciler ise üzerlerine atılan suçlamalarını kabul etmediklerini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.