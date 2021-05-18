Çorum'da tam kapanma döneminde vaka sayısı yüzde 75 azaldı - Son Dakika

Çorum'da tam kapanma döneminde vaka sayısı yüzde 75 azaldı

18.05.2021 12:46
Çorum'da tam kapanma döneminde vaka sayısı yüzde 75 azaldı, System.String[]

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminde aşılama çalışmalarıyla birlikte kentteki vaka sayılarının yüzde 75 oranında azaldığını bildirdi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminde aşılama çalışmalarıyla birlikte kentteki vaka sayılarının yüzde 75 oranında azaldığını bildirdi.

Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, tam kapanma döneminde 3 bin 719 iş yeri, 1027 market, 4 bin 162 özel araç, 1329 toplu ulaşım aracı, 135 konaklama tesisi ve 9 bin 571 kişinin denetlendiğini, tedbirlere aykırı davranan 104 kişiye idari para cezası uygulandığını belirtti.

Etkin denetimlerin yanı sıra vatandaşların uyumlu davranışları ile aşılama çalışmalarının olumlu sonuç verdiğini vurgulayan Çiftçi, "Bu sayede vaka sayımız yaklaşık yüzde 75 oranında düşmüştür." ifadesini kullandı.

Tam kapanma döneminde yaklaşık 10 bin kişinin aşı yaptırdığını aktaran Çiftçi, 122 bin kişinin ikinci doz aşısını yaptırdığını, uygulanan toplam aşı doz sayısının 220 bine yaklaştığını açıkladı.

Aşılama arttıkça hastalanma ve yoğun bakıma yatış oranlarının da hızla düşüş gösterdiğine dikkati çeken Çiftçi, şunları aktardı:

"İlimizde 65 yaş üstü vatandaşlarımızın yüzde 82'sinin aşıları yapılmıştır. Başta 65 yaş üzeri olmak üzere aşı sırası gelen vatandaşlarımızın randevu almak suretiyle aşılarını bir an önce yaptırmaları öncelikle kendi sağlıkları olmak üzere toplum sağlığı açısından oldukça önem arz etmektedir."

Tam kapanma döneminde Vefa Destek Grubu çalışmalarının da devam ettiğini ifade eden Çiftçi, şöyle devam etti:

"Tam kapanma döneminde il genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla mahalle esnafından temin edilen ürünlerle oluşturulan 1221 yardım kolisi Valiliğimiz ve kaymakamlıklarımız koordinesinde oluşturulan Vefa Destek Gruplarımız aracılığı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtılmıştır. Ayrıca bu dönemde Vefa Destek Gruplarımızca sokağa çıkamayacak kadar yaşlı ve ağır hasta 536 vatandaşımıza hizmet verilmiştir."

Kazanımların kalıcı olması için tedbirlere uyulmalı

Çiftçi, tam kapanmayla salgınla mücadelede elde edilen kazanımların sürdürülebilmesi ve tam normalleşmeye geçilebilmesi için maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Vatandaşları kalabalık ortamlardan ve etkinliklerden uzak durup, aşılama faaliyetlerine önem vermeleri konusunda uyaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"17 Mayıs tarihinden itibaren başlayan kademeli normalleşme sürecinde de vatandaşlarımızın maske, temizlik ve mesafe kurallarına azami derecede uymaları hepimizin sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Bu dönemde aşılamanın da devam etmesi ile birlikte millet olarak bu musibetin hakkından geleceğimizi düşünüyorum."

Para Cezası, Çiftçi, Market, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da tam kapanma döneminde vaka sayısı yüzde 75 azaldı - Son Dakika


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