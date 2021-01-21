Çorum'da tarihi değere sahip 7 sokak çeşmesi restore edilecek - Son Dakika

Çorum'da Osmanlı Devleti ile Cumhuriyetin ilk yıllarından kalma olduğu değerlendirilen 7 tarihi sokak çeşmesinin restore edilmesi için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür Yolu Projesi kapsamında kent merkezindeki tarihi çeşmelerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Tarihi dokunun yoğun bulunduğu bölgelerde yapılan incelemede, tarihi değere sahip 7 sokak çeşmesi tespit edildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, tarihi çeşmelerin restore edilerek yeniden kullanıma sunulacağını belirtti.

Çeşmelerin restorasyonunun ardından Kültür Yolu Projesi kapsamında oluşturulacak güzergaha yerleştirileceğini bildiren Aşgın, şunları kaydetti:

"İlimiz turizmine katkı sağlayacak önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda sokak çeşmelerinin ihyasına yönelik ilimizin tarihini yansıtacak önemli bir çalışma başlattık. Şehrimizin cadde ve sokaklarında çoğu kullanılamaz halde Osmanlı ve Cumhuriyetimizin ilk dönemlerinden kalma tarihi sokak çeşmeleri var. Yedi noktada bulunan tarihi çeşmelerden yeniden suların akması için restore çalışmalarımızı başlattık. Tarih kokan bu çeşmeleri kısa sürede restore ederek hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Çorum'u kültür ve turizm merkezi haline getirecek projelerimiz tamamlandığında şehrimiz turistler için cazibe merkezi olacak."