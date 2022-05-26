Çorum'da 773 tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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Çorum'da 773 tarihi eser ele geçirildi

26.05.2022 17:41
Çorum'da 773 tarihi eser ele geçirildi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda Roma ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 773 parça tarihi eser ele geçirildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda Roma ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 773 parça tarihi eser ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Sungurlu ilçesinde 4 kişinin tarihi niteliği olan eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine operasyon yapıldı.

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramada Roma ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 4 altın sikke, gözyaşı şişesi, 7 haç, 22 yüzük, erkek ve kadın heykel figürü, 677 farklı ebat ve şekillerde sikke ile 60 farklı ebat ve şekillerde tarihi eser ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen eserler, incelenmek üzere Çorum Müzesi'ne teslim edildi.

Dört zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Çorum'da 773 tarihi eser ele geçirildi
Çorum'da 773 tarihi eser ele geçirildi
Çorum'da 773 tarihi eser ele geçirildi
Çorum'da 773 tarihi eser ele geçirildi
Çorum'da 773 tarihi eser ele geçirildi
Çorum'da 773 tarihi eser ele geçirildi

YORUMLAR
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Çorum'da Roma ve Helenistik döneme ait 773 tarihi eser ele geçirildi Çorum'da Roma ve Helenistik döneme ait 773 tarihi eser ele geçirildi Bolu'da Roma döneminden tarihi eserler ele geçirildi: 1 gözaltı Bolu'da Roma döneminden tarihi eserler ele geçirildi: 1 gözaltı
Kaynak: AA

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