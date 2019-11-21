Çorum'da Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı açıldı

Çorum'da bu yıl 8'incisi düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı, 35 ilden 500 firmanın katılımıyla açıldı.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar ve Sergi Kompleksi'ndeki fuarın açılışında yaptığı konuşmada, organizasyona ilginin her geçen yıl arttığını söyledi.

Geçen yıl 350 firmanın katıldığı fuarda bu yıl 500 firmanın yer aldığına işaret eden Yüksel, Çorum'un tarım ve ticarette önde bir kent olduğunu ve bu alanda güzel çalışmalar yapıldığını aktardı.

Yüksel, Türkiye'de son yıllarda tarım alanında bir ilerlemenin söz konusu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde tarımda ilerlemeyi, gelişmeyi gözlüyoruz. Tarımın her kolunda başta genç çiftçilerimiz olmak üzere insanımızı üretmeye, toprakta tutmaya devam etmek istiyoruz. Üretmeden tüketmek olmaz, üretmeden tasarruf olmaz, üretmeden kendimizi güçlü hissedemeyiz, üretmeden ithalatımızı azaltamayız. Üretmeye devam etmeden herhangi bir konuda 'Başkentiz, rekortmeniz' deme şansımız kalmaz. Bu fuarımızı yaparken özellikle gençlerimizi toprağa sahip çıkmaya davet ediyoruz."

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Çorum'da son yıllarda güzel projelerin hayata geçirildiğine dikkati çekerek, "Çorum'da çok güzel şeyler oluyor. 303 bin fidanı el ele, gönül gönüle Çorumlular toprakla buluşturdu ve dünya rekoru kırdık. 4-5 yıl aradan sonra Hitit Fuar ve Festivali'ni tekrar yaptık. Önümüzdeki günlerde ilk kez kitap fuarını yapacağız. Çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ise son 9 yılda 50 fuara ev sahipliği yaptıklarını ve içlerinde en güçlü organizasyonun Tarım ve Hayvancılık Fuarı olduğunu söyledi.

"Sektörün ve bölgenin sorunlarını masaya yatırıyoruz"

Fuarların önemine değinen Başaranhıncal, şöyle konuştu:

"TSO olarak firmalarımızı her ne kadar e-ticaret için hazırlıyor olsak da en doğru tanıtım fuarlardan geçmektedir. Biz burada sadece makine, ekipman tanıtmıyoruz. Aynı zamanda sektörün ve bölgenin sorunlarını masaya yatırıyoruz. Asıl verim orada. Yoksa internet üzerinden insanlar bir şekilde ürünlere ulaşabiliyorlar ama burada çıkan sonuçlar 1-2 yıl sonrasının neredeyse tarım politikasına etki edebilecek önerilere ulaşma fırsatı sunuyor."

Atlas Fuarcılık Genel Müdürü Fevzi Atasagun, fuara 35 ilden 500 firmanın katıldığını, amaçlarının üreticilerle çiftçiler arasında köprü kurmak olduğunu aktardı.

Fuarın, Türkiye'deki en kapsamlı fuarlardan biri olduğunu dile getiren Atasagun, etkinlikler kapsamında en güzel buzağı yarışması da yapacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından fuarın açılışını yapan Yüksel ve beraberindekiler stantları gezdi.

Tarımsal makine ve ekipmanlar, traktör, çeşitli araçlar, yöresel ürünler ile tarım sektöründe faaliyet gösteren çeşitli kuruluşların ürün ve hizmetlerinin sergilendiği fuar, 24 Kasım Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.