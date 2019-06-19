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Çorum'da taş ocağı tepkisi

21 dakika önce

ÇORUM'un merkeze bağlı Üyük köyünde oturan vatandaşlar, köye açılan taş ocağında dinamitle yapılan patlamaların içme suyu kaynaklarına zarar verdiğini belirterek tepki gösterdi.

Çorum'da taş ocağı tepkisi, System.String[]
ÇORUM'un merkeze bağlı Üyük köyünde oturan vatandaşlar, köye açılan taş ocağında dinamitle yapılan patlamaların içme suyu kaynaklarına zarar verdiğini belirterek tepki gösterdi. Taleplerini iletmek için Valilik binası önünde toplanan köylüler, Vali Yardımcısı Recep Yüksel ile tartıştı.
Merkeze bağlı Üyük köyüne açılan taş ocağında dinamitle yapılan patlamaların içme suyu kaynaklarına zarar verdiğini belirten köylüler, çalışmaların durdurulması yönündeki taleplerini iletmek üzere Çorum Valiliği önünde toplandı. Köylüler, Vali Mustafa Çiftçi ile görüşmek için beklemeye başladı. Bir süre sonra dışarı çıkan Vali Yardımcısı Recep Yüksel, vatandaşlarla görüştü. Yüksel, taş ocağının daha önce 4-5 defa mahkemelik olduğunu ve kararının işletme lehine sonuçlandığını belirterek konunun yine de ayrıntılı bir şekilde araştırılacağını söyledi. Bu sırada köylüler ile vali yardımcısı arasında tartışma yaşandı. Bazı vatandaşlar, vali yardımcısını yuhaladı. Köylüler, Vali Mustafa Çiftçi'nin köye geleceğini öğrenince valilik önünden ayrıldı.
Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Zeki Oral, çalışmaya başlayan taşocağının 2 köyü susuz bıraktığını belirterek ocağın kapatılmasını istedi.


- Çorum
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:47 Kaynak: DHA
Çorum Valiliği, Çorum, Güncel
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