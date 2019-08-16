Çorum'da tek katlı evde çıkan yangında karı-koca öldü
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Çorum'da tek katlı evde çıkan yangında karı-koca öldüÇorum'un Kargı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında, Said (76) ve Teslime Kayakıran (74) çifti yanarak hayatını kaybetti.
Çorum Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:18 Kaynak: DHA
'da tek katlı evde çıkan yangında karı-koca öldü
Çorum'un Kargı
ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında, Said (76) ve Teslime Kayakıran (74) çifti yanarak hayatını kaybetti.
Yangın, sabah saatlerinde Kargı ilçesi Saraycık
köyünde tek katlı bir evde çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiyenin müdahalesine rağmen ev yanarak kül oldu. Evde
yapılan incelemede Said ve felçli olduğu öğrenilen eşi Teslime Kayakıran'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Çiftin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu
'na kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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