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Çorum'da tekstil mağazasında yangın

4 saat önce

Çorum'da tekstil mağazasında yangınÇorum'un Sungurlu ilçesinde bir tekstil ürünleri satışı yapılan mağazada çıkan yangın korkulu anların yaşanmasına neden oldu.

Çorum'da tekstil mağazasında yangın
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir tekstil ürünleri satışı yapılan mağazada çıkan yangın korkulu anların yaşanmasına neden oldu.
Yangın, saat 1130 sıralarında Başpınar Mahallesi İlhan Sarıaltun Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangında alevler mağazanın tamamını sardı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahalede zorlandı.
Çevredeki esnaflar dumanların arasına girerek iş yerindeki malzemeleri çıkarmaya çalıştı. Yangın sırasında binadan yükselen yoğun duman caddeyi kaplarken, mağaza önünde park halindeki bir araç da alevlerden zarar görmemesi için vatandaşlar tarafından yol kenarına alındı.
Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu güçlükle söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi. Mağazada büyük çapta hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Çorum'da tekstil mağazasında yangın
Sungurlu, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 12:59 Kaynak: DHA
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