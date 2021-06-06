ÇORUM'DA TEMASLI ÖĞRENCİLER, AYRI OKULDA SINAVA ALINDI - Son Dakika

ÇORUM'da, koronavirüs testi pozitif olan ya da temaslı olan 6 öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına kentte belirlenen okuldaki salonda girdi.

Tüm yurtta olduğu gibi Çorum'da da LGS sınavı, Covid-19 tedbirleri kapsamında yapıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan öğrenci ve veliler, sabah saatlerinde sınav salonlarının bulunduğu okullara geldi. İl genelinde Covid-19 temaslı olan öğrenciler için ayrı okul açılarak sınava girmeleri sağlandı. Kentte, koronavirüs testi pozitif olan veya temaslı olan 6 öğrenci, Ulukavak Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde sınava girdi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen araçlara bindirilen 6 öğrenci, sınavın ardından okullardan alınarak evlerine götürüldü.