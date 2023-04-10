Çorum'da teravih çıkışında silahlı kavga: 6 yaralı, 2 tutuklama - Son Dakika
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Çorum'da teravih çıkışında silahlı kavga: 6 yaralı, 2 tutuklama

10.04.2023 19:03
Çorum'da teravih çıkışında silahlı kavga: 6 yaralı, 2 tutuklama

Sayın Yazı işleri müdürlerine;'Camiden çıkanlara av tüfeği ile ateş açtı: 6 yaralı' başlıklı haber, kaynağından alınan son bilgilerle yeniden geçildi.

Sayın Yazı işleri müdürlerine;

'Camiden çıkanlara av tüfeği ile ateş açtı: 6 yaralı' başlıklı haber, kaynağından alınan son bilgilerle yeniden geçildi. DHA

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM, - ÇORUM'un İskilip ilçesi Yukarı Örenseki Köyü'nde teravih namazından çıkan Sinan Kayılı, caminin önünde aralarında husumet bulunan Yalçın Göbel'in (30) silahlı saldırısına uğradı. Göbel'in av tüfeği, Kayılı'nın ise tabanca ile ateş açtığı olayla 6 kişi yaralandı. Jandarma tarafından gözaltına alınan ve her ikisi de hafif şekilde yaralanan Göbel ile Kayılı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay gece akşam Çorum'un İskilip ilçesi Yukarı Örenseki Köyü'nde meydana geldi. Yalçın Göbel, teravih namazından çıktıktan sonra cami önünde sohbet eden ve aralarında husumet bulunan Sinan Kayılı ile yanında bulunan kişilere av tüfeğiyle ateş açtı. Camiden çıkanların korku ve panik yaşadığı olayda Kayılı da üzerinde bulunan tabanca ile husumetlisine ateş açtı. Silahlı kavgada Kayılı ile birlikte camiden çıkan köy muhtarı olan babası Osman Kayılı, Raşit Çırak ve Seyit Ahmet Yüzügüldük ile Yalçın Göbel ve kardeşi Satı Göbel de yaralandı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Jandarma olay yerinden kaçan ve hafif yaralı olan Yalçın Göbel'i yakaladı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, ayakta tedavisi yapılan Sinan Kayılı'yı da gözaltına aldı.Yalçın Göbel (30) ifadesinde, "Aramızda daha önceden husumet vardı. Namaz çıkışı da tartıştık. Ben kendimi korumak için ateş açtım" dedi. Sinan Kayılı da cami çıkışı kendisinin bulunduğu gruba Göbel tarafından ateş edildiğini ve kendisini savunduğunu ileri sürdü.Muhtar Osman Kayılı ise şunları söyledi."Teravih namazı çıkışı caminin önünde sohbet ediyorduk, Yalçın Göbel ile karşı karşıya geldik ve bakıştık. 'Neden bakıyorsun' diyerek bağırdı. Tartışma çıktı. O sırada tüfekle ateş etti ve hepimizi yaraladı."

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Yalçın Göbel ve Sinan Kayılı sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: DHA
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