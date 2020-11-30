Çorum'da TKDK hibesiyle AB standartlarında tesis kuran çiftçi, et verimini yükseltmeyi hedefliyor - Son Dakika

Çorum'da TKDK hibesiyle AB standartlarında tesis kuran çiftçi, et verimini yükseltmeyi hedefliyor

30.11.2020 14:55
Çorum'da TKDK hibesiyle AB standartlarında tesis kuran çiftçi, et verimini yükseltmeyi hedefliyor, System.String[]

Çorum'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı 250 bin lira hibe desteğiyle besi işletmesini modernize eden çiftçi, et verimini ve kaliteyi artırmayı hedefliyor.

Çorum'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı 250 bin lira hibe desteğiyle besi işletmesini modernize eden çiftçi, et verimini ve kaliteyi artırmayı hedefliyor.

Çorum TKDK Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bayat ilçesine bağlı Saray köyündeki besi çiftliğini geliştirmek isteyen Yusuf Serdar Acer, İl TKDK Koordinatörlüğü uzmanlarının da yönlendirmesiyle "IPARD II - 5. Çağrı" döneminde hazırladığı 475 bin lira bütçeli projesine 250 bin lira hibe desteği almaya hak kazandı.

Acer, hibe desteğiyle hayvan suluğu, yem ezme makinesi, yem karma ve dağıtma makinesi, gübre karıştırma makinesi, tesviye küreği, sıvı gübre dağıtma tankeri, balya makinesi, traktör ön yükleyici, römork ve balya yükleme tertibatlı römork satın aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Acer, 428 dekar arazide çiftçilik ve 55 büyükbaş hayvan kapasiteli tesiste hayvan yetiştiriciliği yaptığını aktardı. Arazide genellikle yetiştirdiği hayvanlar için yem bitkisi ürettiğini belirten Acer, proje kapsamında temin ettiği ekipmanlarla hayvanlardan çıkan gübreyi arazide kullanmaya başladığını, bu sayede hem kolaylık hem de tasarruf sağladığını anlattı.

"Böylelikle işletmem çevre koruma, gübre depolama yönünden AB standartlarına ulaşmış oldu. Devletimizin ilgili kurumları tarafından işletmem sertifikalandırıldı" ifadesini kullanan Acer, kendi imkanlarıyla kurduğu çiftliğin hibe desteğiyle Avrupa standartlarında bir tesise dönüşmesinin mutluluğunu yaşadığını vurguladı.

Makine ve Ekipman Modernizasyonu Projesi'yle özellikle hayvan bakım ve beslenmesinde önemli avantajlar elde ettiğinin altını çizen Acer, şunları kaydetti:

"Kaba yem temini, toplanması, taneli yemlerin kırılması/ezilmesi, besi rasyonu hazırlanması ve gübrenin işletmeden çıkarılması kolaylaştı. Bundan sonra hayvanlar daha iyi şartlarda yetişecek, et verimi ve kalitesi yükselecek. 55 büyükbaş besi sığırı kapasiteli işletmemde 12-18 aylık yılda iki dönem halinde besicilik yaparak yıllık 25-30 ton kırmızı et üretmeyi hedefliyorum. Ben bu destekten faydalanarak mevcut tesisimi modernize ettim. TKDK, tarım ve hayvancılık alanında yatırım yapmak isteyen, başvuru şartlarını sağlayan herkes için büyük bir fırsat sunuyor."

Çiftçi, Çorum, Acer, TKDK, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çorum'da TKDK hibesiyle AB standartlarında tesis kuran çiftçi, et verimini yükseltmeyi hedefliyor - Son Dakika Ekonomi


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