ÇORUM'DA TONLARCA SOĞAN YOL KENARINA DÖKÜLDÜ - Son Dakika
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ÇORUM'DA TONLARCA SOĞAN YOL KENARINA DÖKÜLDÜ

31.03.2022 17:15

ÇORUM'da tonlarca soğan yol kenarına döküldü.

ÇORUM'da tonlarca soğan yol kenarına döküldü. Soğanları döken kişi veya kişilerle olayın nedeni araştırılıyor.

Alaca ilçesi çıkışında kara yolunun kenarına dökülmüş tonlarca soğan olduğunu görenler, belediye ekiplerine haber verdi. Alanda inceleme yapan Alaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri soğanları döken kişi veya kişilerle, olayın nedenini araştırıyor.

Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, "Belediyenin kontrolü dışında dökülmüş durumda. Ekiplerimiz bölgede bu tür konulara karşı görev yapıyorlar, ancak özellikle gece saatlerinde döküm yapılıyor. Ekiplerimiz sahada ve inceleme başlattık. Dökenler kimse, tespit edip gerekli ceza uygulanacak" dedi.

ÇORUM'DA TONLARCA SOĞAN YOL KENARINA DÖKÜLDÜ
ÇORUM'DA TONLARCA SOĞAN YOL KENARINA DÖKÜLDÜ
ÇORUM'DA TONLARCA SOĞAN YOL KENARINA DÖKÜLDÜ

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Kaynak: DHA

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