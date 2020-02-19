Çorum'da toplanan yardımlar İdlib'e gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'da toplanan yardımlar İdlib'e gönderildi - Son Dakika

Çorum'da toplanan yardımlar İdlib'e gönderildi

6 saat önce

Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri (KKSM) tarafından İdlib için düzenlenen kampanyada toplanan yardımlar İdlib'e gönderildi.

Çorum'da toplanan yardımlar İdlib'e gönderildi, System.String[]

Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri (KKSM) tarafından İdlib için düzenlenen kampanyada toplanan yardımlar İdlib'e gönderildi.


"Bir aradayız, İdlib'in yanındayız" sloganı ile düzenlenen kampanyaya Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerin'de öğrenim gören kursiyerler yoğun ilgi gösterdi. İmkanları ölçüsünde kampanyaya destek olan kursiyerler 65 kolisi kıyafet, 10 kolisi temel gıda maddesi olmak üzere toplam 75 koliden oluşan yardım malzemelerini İdlib'e gönderdi. Yardım kampanyasına Engelli Eğitim Merkezi öğrencileri de katkı sağladı.


Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kampanyaya destek veren tüm kursiyerlere teşekkür etti. - ÇORUM

Çorum, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:42 Kaynak: İHA
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