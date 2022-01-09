Çorum'da toplu taşıma araçlarında sivil trafik polisleriyle denetim yapıldı - Son Dakika

Çorum'da sivil trafik polislerinin yolcu olarak bindikleri otobüs, minibüs ve taksilerde yapılan denetimlerde 24 sürücüye cezai işlem uygulandı, 4 araç trafikten men edildi.

Kentte trafik güvenliğini artırmak amacıyla harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, sürücülerde, "kurallara uymadıklarında yakalanabilecekleri hissi" uyandırmak amacıyla sivil denetim başlattı.

Rastgele belirlenen toplu taşıma araçlarına binen sivil trafik polisleri, sürücülerin, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonuyla konuşmamak başta olmak üzere kanunlarla belirlenen trafik kurallarına uyup uymadıklarını gözlemledi.

Kent merkezindeki özel halk otobüsleri, ticari taksi ve minibüslere yolcu olarak binen sivil polisler, tespit ettikleri kural ihlallerini uygulama noktalarındaki resmi ekiplere bildirdi.

Uygulama noktasında durdurulan araç sürücülerine, yaptıkları ihlallerden ötürü cezai işlem uygulandı.

Uygulama noktalarında "abartı egzoz" kullandığı tespit edilen otomobil ve motosiklet sürücüleri hakkında da işlem yapıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Bünyamin Demir, sivil denetimlerle sürücülerde etrafta resmi polis ekibi olmasa bile yakalanma riski düşüncesi oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Sivil denetimin ilk gününde 180 aracın kontrol edildiğini belirten Demir, "Kask takmayan 9 motosiklet sürücüsüne, emniyet kemeri takmayan 7 sürücüye, kırmızı ışık ihlali yapan 4 sürücüye, kural ihlali yapan 2 şehir içi halk otobüsü sürücüsü ile 2 ilçe minibüsü sürücüsü olmak üzere toplam 24 sürücüye işlem yapılmış olup, 4 araç trafikten men edilmiştir. Denetimlerde sürücülere 5 bin 628 lira idari para cezası karar tutanağı tanzim edilmiştir." dedi.

Denetimler sayesinde kentte trafik kurallarına uyma oranında artış gözlendiğine vurgu yapan Demir, "Trafikte saygı ve hoşgörünün başkenti olma yolunda ilerleyen ilimizi daha ileri noktaya taşımakta kararlıyız. Amacımız ceza yazmak değil bilgilendirmek. Trafik kurallarına tümüyle uyan bir il olma yolunda ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.