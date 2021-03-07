Çorum'da toprak kayması nedeniyle 3 bina tahliye edildi - Son Dakika

Çorum'da toprak kayması nedeniyle 3 bina tahliye edildi

07.03.2021 01:02

Çorum'da toprak kayması nedeniyle 3 bina tahliye edildi Çorum'da toprak kayması nedeniyle 3 bina tahliye edildi.

Çorum'da toprak kayması nedeniyle 3 bina tahliye edildi

ÇORUM - Çorum'da toprak kayması nedeniyle 3 bina tahliye edildi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve İl AFAD Müdürü Elvan Kaya, Akkent mahallesinde toprak kaymasının meydana gelen bölgede incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede apartmanların etrafında Çorum Belediyesi ve AFAD ekipleri tarafından numune alınırken, TOKİ'den gelecek bir heyetin de inceleme yapacağı belirtildi.

Apartmanlarda yaşayan vatandaşlar Çorum Belediyesi Misafirhanesi yerleştirildi.

Çorum'da toprak kayması nedeniyle 3 bina tahliye edildi
Çorum'da toprak kayması nedeniyle 3 bina tahliye edildi
Çorum'da toprak kayması nedeniyle 3 bina tahliye edildi
Çorum'da toprak kayması nedeniyle 3 bina tahliye edildi

Halil İbrahim Aşgın, Akkent, Çorum, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çorum'da toprak kayması nedeniyle 3 bina tahliye edildi - Son Dakika


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