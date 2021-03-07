Çorum'da toprak kayması nedeniyle 3 bina tahliye edildi - Son Dakika

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Çorum'da toprak kayması nedeniyle 3 bina tahliye edildi

Binalarda yaşayan 24 aile kentteki misafirhanelere yerleştirildi

TOKİ'den gelen teknik heyet bölgede inceleme yaptı

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın:

"El birliğiyle, iyi bir süreç yönetimiyle sorunu en kısa sürede çözeceğiz"

ÇORUM - Çorum'da toprak kayması nedeniyle 3 bina tahliye edildi.

Akkent Mahallesi'nde toprak kaymasının meydana gelen bölgede apartmanlarda yaşayan 24 aile Çorum Belediyesi Refakatçi Misafirhanesi ile kentteki diğer misafirhanelere yerleştirildi. Çorum Belediyesi ve AFAD ekipleri tarafından dün bölgede numune alınırken, bugünde TOKİ 2'Nolu Uygulama Daire Başkanı Osman Direnç başkanlığında teknik heyet Ankara'dan gelerek bölgede incelemelerde bulundu. İncelemeler Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanı Hasan Baylavlı, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve TOKİ heyeti bölgede yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundular.

El birliğiyle, iyi bir süreç yönetimiyle sorunu en kısa sürede çözeceklerini dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Dün Akkent mahallemizde TOKİ konutlarının bulunduğu bölgede toprak kayması meydana geldi. Konunun bize intikal etmesinin ardından bütün ekiplerimizle buraya geldik. AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ve valiliğimiz ekipleriyle inceleme yaptıktan sonra durumu TOKİ'ye ilettik. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması içinde 3 apartmanda yaşayan 24 ailemizi Çorum Belediyesi Refakatçi Misafirhanesi ve şehrimizdeki farklı misafirhanelere yerleştirdik" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile TOKİ'ye teşekkür eden Başkan Aşgın, "Sabahın erken saatlerinde Çorum'a gelen teknik heyetimiz gerekli tüm incelemeleri yaptılar. Üniversitemizde devreye girdi. Çorum Belediyesi ve TOKİ'nin dışında üniversitemizde burada inceleme yaparak rapor hazırlayacak. Raporlar birkaç gün içerisinde çıkacak. El birliğiyle, iyi bir süreç yönetimiyle sorunu en kısa sürede çözeceğiz. Hemşehrilerimiz güvenle evlerinin içinde kalmaya en kısa sürede devam edecekler" ifadelerini kullandı.

TOKİ 2'Nolu Uygulama Daire Başkanı Osman Direnç, kaymanın meydana geldiği 3 bloğun altında sağlam zemine ulaşana kadar kazık çakılacağını, üzerine de başlık kirişiyle birlikte eğilimi azaltarak gerekli dolguları yapacaklarını açıkladı.

3 binanın elektrik direkleri ve alt yapı hatlarında herhangi bir hareket ve deformasyon olmadığını anlatan Direnç, "Buda gayet olumlu. Buradaki bozulmuş olan imalatlarla ilgili eksikleri tamamlayacağız vatandaşlarımızın hizmetine açacağız" ifadelerini kullandı.