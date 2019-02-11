Son Dakika Haberleri: Çorum'da "Torbacı" Operasyonları

Çorum'da "Torbacı" Operasyonları

1 saat önce

Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı.

Çorum'da
Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik il genelinde operasyon düzenledi.

Kent merkezinin yanı sıra Osmancık ve Kargı ilçelerinde düzenlenen operasyonda Ş.Ö, O.H.A, Ş.H, H.B, V.E, Ö.Y, O.G, M.I, Ş.A, G.Z. ve U.H. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 211 uyuşturucu hap, 310 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 291 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.Ö, Ş.H, Ö.Y, V.E. ve G.Z. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:14 Kaynak: AA

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