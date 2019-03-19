Çorum'da "Torbacı" Operasyonu

Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik kent merkezinde operasyon düzenledi.



Eş zamanlı operasyonda S.K, S.S.Ç, E.Y, M.T, O.K, G.G. ve T.S. gözaltına alındı.



Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 126 uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 800 lira ele geçirildi.



Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Uyuşturucu Yüzünden Ölümden Dönen Demi Lovato'dan İlginç İtiraf!

Düğün Salonunda Kumar Baskını! 54 Kişi Gözaltına Alındı

Mardin'de Teröristlerin Sığınak Olarak Kullandığı Mağaraya Operasyon

Gözyaşları İçerisinde Kürsüye Çıkan Küçük Çocuğun Sözleri Erdoğan'ı Duygulandırdı: Aşığım Size