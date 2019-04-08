Çorum'da "Torbacı" Operasyonu

Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.



Ankara'dan uyuşturucu madde getirdikleri tespit edilen T.K, F.Ö. ve E.P'nin bulunduğu otomobili kent girişinde durduran ekipler, araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 150 uyuşturucu hap ile 2 gram esrar ele geçirdi.



Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

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