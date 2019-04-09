Çorum'da "Torbacı" Operasyonu

Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.



Eş zamanlı operasyonda T.K, U.D, M.Ö, M.V.A, Y.B, Y.Ş, V.G, T.D, M.B, C.Y. ve M.Ü. gözaltına alındı.



Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 254 uyuşturucu hap, 2 gram esrar, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 565 lira ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerden Y.B, Y.Ş, V.G, T.D, M.B, C.Y. ve M.Ü, uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.



Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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