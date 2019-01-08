Son Dakika Haberleri: Çorum'da 'Torbacı' Operasyonu: 3 Gözaltı

Çorum'da 'Torbacı' Operasyonu: 3 Gözaltı

31 dakika önce

ÇORUM'da polis ekiplerince, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çorum'da 'Torbacı' Operasyonu: 3 Gözaltı, System.String[]
ÇORUM'da polis ekiplerince, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 'uyuşturucu madde ticareti' yaptıkları öne sürülen M.S., M.K. ve Z.N. isimli şüphelileri gözaltına alındı. Zanlıların ev, iş yeri, araç ve depolarında yapılan aramalarda 160 gram esrar, 55 gram skunk, 40 gram Hint keneviri tohumu, 13 alüminyum folyoya sarılmış satışa hazır halde skunk, 5 ruhsatsız av tüfeği ve tüfeklerle ait 13 şarjör, 2 kurusıkı tabanca, 1 el telsizi, 1 pointer ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

- Çorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:46 Kaynak: DHA

Polis, Çorum, Güncel
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