Son Dakika Haberleri: Çorum'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Çorum'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

51 dakika önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 2 otomobil ve bir traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Çorum'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Çorum'un Sungurlu ilçesinde 2 otomobil ve bir traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Cemil Aytumur'un kullandığı 19 TR 816 plakalı otomobil, Sungurlu- Kızılırmak kara yolunun 25'inci kilometresinde Murat B. yönetimindeki 18 DE 687 plakalı traktöre arkadan çarptı.
Aynı istikamete giden Satılmış Avşar'ın idaresindeki 18 AAF 869 plakalı otomobil de diğer otomobile çarptı.
Kazada sürücülerden Aytumur, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Avşar, olay yerine sevk edilen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aytumur'un cenazesi de aynı hastanenin morguna konuldu.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:56 Kaynak: AA
Sungurlu, Çorum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hindistan'da şoför uyuyakaldı, çift katlı otobüs su kanalına düştü! 29 ölü Maganda kurşunuyla yaralanan genç, 9 gün sonra can verdi Tüfekle şaka ölümle bitti Efsane türkü Mihriban'ın gerçek hikayesi ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 16:48:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]