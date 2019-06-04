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Çorum'da trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Çorum'un Kargı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Çorum'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Çorum'un Kargı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza Kargı- Sinop Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İstanbul istikametinden Sinop yönüne seyir halinde bulunan M.E.A. yönetimindeki 59 TC 989 plakalı araç, Kargı istikametinden Sinop yönüne seyir halinde olan 06 DV 5957 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada 59 TC 989 plakalı araçta bulunan yolcu yaralandı. Yaralı yolcuya ilk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılarak ambulansla Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:18 Kaynak: İHA
Kargı, Çorum, 3. Sayfa
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