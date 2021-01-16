Çorum'da trafik kazası - Son Dakika

Çorum'da trafik kazası

16.01.2021 08:25

Çorum'da trafik kazası Kazada hayatını kaybeden şahsın Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli Mali İşler Şube Müdürü Erkan Temel olduğu öğrenildi Çorum'da bir çöp kamyonu, 1 Tır ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden şahsın Amasya Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli Mali İşler...

Çorum'da trafik kazası

Kazada hayatını kaybeden şahsın Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli Mali İşler Şube Müdürü Erkan Temel olduğu öğrenildi

ÇORUM - Çorum'da bir çöp kamyonu, 1 Tır ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden şahsın Amasya Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli Mali İşler Şube Müdürü Erkan Temel olduğu öğrenildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Çorum- Mecitözü Karayolu'nda meydana gelmiş Erkan Temel(42)'in kullandığı 34 JL 601 plakalı otomobil, Nebi Erseveridaresindeki 42 EDF 18 plakalı TIR ve Yaşar Seçkinidaresindeki Mecitözü Belediyesi'ne ait çöp kamyonu Elvançelebi mevkiinde çarpışmıştı.

Çarpışmanın şiddeti ile hurdaya dönen araçlarda bulunan sürücülerden Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli Mali İşler Şube Müdürü Erkan Temel, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan diğer sürücüleri ise olay yerine sevk edilen 112 ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardında Çorum'da bulunan özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorum'da trafik kazası
Çorum'da trafik kazası
Çorum'da trafik kazası
Çorum'da trafik kazası

Orman Bölge Müdürlüğü, Erkan Temel, Amasya, Çorum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çorum'da trafik kazası - Son Dakika


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