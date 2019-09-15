Çorum'da trafik kazası: 3 yaralı

Çorum'da bir otomobilin traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Çorum'dan Düvenci beldesi istikametine seyreden Hasan Ü. yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen traktörün römorkunun lastiğine çarpması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ve yanında bulunan eşi Arife Ü. ile Mehmet K. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM