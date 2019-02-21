Son Dakika Haberleri: Çorum'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Çorum'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

1 saat önce

Çorum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çorum'da Trafik Kazası: 4 Yaralı, System.String[]
Çorum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Harun T. ve Murat Ç., yönetimindeki otomobil ve ticari araç Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç hurdaya döndü. Kazada sürücülerin yanı sıra her iki araçta yolcu olarak bulunan B.E. ve G.Ç yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:52 Kaynak: İHA

Çorum, 3. Sayfa
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