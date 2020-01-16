Çorum'da trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'da trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Çorum'da trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı

6 saat önce

Çorum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Çorum'da trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı, System.String[]

Çorum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Süleyman Kılıçarslan'ın kullandığı 19 EF 619 plakalı hafif ticari araç, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 19 BR 397 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç devrildi.

Kazada, sürücü Kılıçarslan ile araçtaki Şengül, Halime, Cihan ve Ceyhan Kılıçarslan yaralandı.

Ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Diğer sürücünün otomobilini kaza yerinde bırakıp kaçtığı öğrenildi.

Bahçelievler Mahallesi, Kılıçarslan, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:00 Kaynak: AA
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