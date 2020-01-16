Çorum'da trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Diğer sürücünün otomobilini kaza yerinde bırakıp kaçtığı öğrenildi.

Ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada, sürücü Kılıçarslan ile araçtaki Şengül, Halime, Cihan ve Ceyhan Kılıçarslan yaralandı.

Süleyman Kılıçarslan 'ın kullandığı 19 EF 619 plakalı hafif ticari araç, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 19 BR 397 plakalı otomobille çarpıştı.

Çorum 'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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