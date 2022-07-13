ÇORUM'DA TRAKTÖR DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI - Son Dakika
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ÇORUM'DA TRAKTÖR DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI

13.07.2022 16:13

ÇORUM'da, kontrolden çıkıp şarampole devrilen kereste yüklü traktörün sürücü Rıza Solar (33), yaralandı.

ÇORUM'da, kontrolden çıkıp şarampole devrilen kereste yüklü traktörün sürücü Rıza Solar (33), yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Çoraklık Bağlar Sokak'ta meydana geldi. Rıza Solar idaresindeki 19 KA 147 plakalı kereste yüklü traktör, kontrolden çıkarak şarampole düştü. Devrilen traktörün kabininde sıkışarak yaralanan sürücü, ihbarla gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Solar, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

YORUMLAR
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Ders niteliğinde kaza! Devrilen yüklü traktörün altında kalmaktan 'robs demiri' kurtardı Ders niteliğinde kaza! Devrilen yüklü traktörün altında kalmaktan 'robs demiri' kurtardı Son dakika haberi... Traktörün altında kalan sürücüyü itfaiye kurtardı Son dakika haberi... Traktörün altında kalan sürücüyü itfaiye kurtardı
Kaynak: DHA

Bahçelievler Mahallesi, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇORUM'DA TRAKTÖR DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI - Son Dakika

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