Çorum'da traktörün altında kalan çiftçi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Çorum'da traktörün altında kalan çiftçi öldü

08.09.2022 08:04

Çorum'da traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Çorum'da traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, yakınları Hulusi Ü'yü (68), Çukurören köyü Derecik mevkisindeki tarlasında traktörün arka tekerinin altında sıkışmış halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Hulusi Ü'nün cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Narkotik ekiplerinden uyuşturucu satıcılarına operasyon Narkotik ekiplerinden uyuşturucu satıcılarına operasyon Çorum'da 8 ilçeyi kent merkezine bağlayacak çevreyolu kavşağı yılsonuna bitecek Çorum'da 8 ilçeyi kent merkezine bağlayacak çevreyolu kavşağı yılsonuna bitecek
Kaynak: AA

Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da traktörün altında kalan çiftçi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:41 Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik, "bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine karşı çıktı
11:37 Aşk tesadüfleri sever! Kaan Yıldırım'ın yeni sevgilisi Pınar Deniz, O Ses Türkiye'de Hadise'yi seçmişti
11:24 Galatasaray'ın kadrosunda düşünmediği Luyindama, Antalyaspor ile anlaşmaya vardı
11:21 Tayland'da yürek burkan olay: Ailesine yük olmak istemeyen 81 yaşındaki yaşlı kadın, nehre atlayarak intihara etmeye çalıştı
11:17 Apple'ın yeni iPhone 14'ü Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak? İşte beklenen sorunun cevabı
11:13 Galatasaray'ın kadrosuna kattığı İspanyol yıldız Juan Mata, İstanbul'a geldi
11:09 İstanbul Büyükçekmece'de tır devrildi! Yol trafiğe kapatılırken, olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi
11:03 Türk mühendisler çimentosuz harçlarla duvar tasarladı, 30 tonluk basınç bile yıkamadı!
11:01 Galatasaray'dan skandal harita paylaşımı! Transfer heyecanı yaratmak isterken tepki oklarının hedefi oldular
10:58 Gram altın fiyatı yatay seyrediyor! İşte çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 12:31:47. #1.12#
SON DAKİKA: Çorum'da traktörün altında kalan çiftçi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement