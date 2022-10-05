Çorum'da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Çorum'da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği düzenlendi

05.10.2022 16:28
Çorum'da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği düzenlendi

Çorum'da, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği düzenlendi.

Çorum'da, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği düzenlendi.

"Geçmişin bilim ve teknolojisini geleceğin bilim ve teknolojisine taşıyoruz" sloganıyla düzenlenen şenlik, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) fuar alanında açıldı.

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, burada yaptığı konuşmada, iş imkanlarının, iş kollarının sürekli dalgalandığı bir dönemden geçildiğine dikkati çekerek, "Bu sürede öğrencilerimize kazandırabileceklerimiz en kıymetli özellik, farklı ve yeni ortamlara uyum sağlama becerisi ve esnekliğidir. Eğitimin sadece okulda olan bir süreç değil, hayatın bütün alanında yer alan bir kisveye büründü. Her insanın yaşam coşkusu ve motivasyon kaynağı, hayattaki anlamıdır." dedi.

Konuşmaların ardından müzik öğretmenleri Umut Balaban, Zehra Alıcı ve Osman Ünsal Taşcı tarafından mini konser gerçekleştirildi. Ardından Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu Halk Oyunları ekibi gösteri sundu.

TÜBİTAK 4007 Proje Koordinatörü Mehmet Fidan ise 49 projenin yer aldığı Bilim Şenliği'nin 8 Ekim'e kadar devam edeceğini söyledi.

Program atölye çalışmaları, söyleşiler, sergi çalışmaları, yarışmalar ve oyunların yer alacağı bilim şenliğini protokol üyelerinin gezmesiyle sona erdi.

Şenlikte 101 atölyede 360 etkinlik düzenlenecek. Fuarda kurulan bilim atölyelerinde Mersin, Hatay, Nevşehir ve Ankara'dan etkinlik için gelen alanında uzman 9 üniversiteden akademisyenler de yer alacak.

Fuarda AFAD, Çorum Belediyesi, Kültür ve Turizm Müdürlüğü de stant açtı.

Fuarın açılışına Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz ile okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği düzenlendi - Son Dakika

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