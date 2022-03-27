Çorum'da tüfek ve kurusıkı tabanca ile okula gelen lise öğrencisi tutuklandı - Son Dakika
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Çorum'da tüfek ve kurusıkı tabanca ile okula gelen lise öğrencisi tutuklandı

27.03.2022 19:08
Çorum'da tüfek ve kurusıkı tabanca ile okula gelen lise öğrencisi tutuklandı

Çorum'da okula tüfek ve kurusıkı tabancayla gelen, öğretmenlerce sakinleştirilip polis ekiplerine teslim edilen lise öğrencisi, tutuklandı.

Çorum'da okula tüfek ve kurusıkı tabancayla gelen, öğretmenlerce sakinleştirilip polis ekiplerine teslim edilen lise öğrencisi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünce iki gün önce gözaltına alınan 16 yaşındaki H.A, emniyetteki işleminin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Savcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan H.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde 25 Mart'ta arkadaşları ve öğretmenleriyle yaşadığı tartışma sonrası okula tüfek ve kurusıkı tabancayla gelen lise öğrencisi, diğer öğretmenlerce sakinleştirilip elinden tüfeği alınarak okula çağrılan polis ekiplerine teslim edilmişti.

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Emniyet Müdürlüğü, Polis, Çorum, Sulh, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da tüfek ve kurusıkı tabanca ile okula gelen lise öğrencisi tutuklandı - Son Dakika


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