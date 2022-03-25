Tüfekle okula gelen öğrenci öğretmenlerce sakinleştirilerek polise teslim edildi - Son Dakika
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Tüfekle okula gelen öğrenci öğretmenlerce sakinleştirilerek polise teslim edildi

25.03.2022 18:17

Çorum'da arkadaşları ve öğretmeniyle yaşadığı tartışma sonrası okula tüfek ve kurusıkı tabancayla gelen lise öğrencisi, diğer öğretmenlerce sakinleştirilip elinden tüfeği alınarak okula çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

Çorum'da arkadaşları ve öğretmeniyle yaşadığı tartışma sonrası okula tüfek ve kurusıkı tabancayla gelen lise öğrencisi, diğer öğretmenlerce sakinleştirilip elinden tüfeği alınarak okula çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir lisede, 16 yaşındaki öğrenci H.A, okulda futbol oynadığı arkadaşlarıyla tartışmaya başladı.

Tartışmaya müdahale eden okulun beden eğitimi öğretmenini tehdit ederek okuldan ayrılan H.A, bir süre sonra okula tüfek ve kurusıkı tabanca ile döndü.

Okuldaki diğer öğretmenlerce sakinleştirilerek tüfeği elinden alınan öğrenci, okula çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

Öğrenci, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Tüfekle okula gelen öğrenci öğretmenlerce sakinleştirilerek polise teslim edildi
Tüfekle okula gelen öğrenci öğretmenlerce sakinleştirilerek polise teslim edildi
Tüfekle okula gelen öğrenci öğretmenlerce sakinleştirilerek polise teslim edildi
Tüfekle okula gelen öğrenci öğretmenlerce sakinleştirilerek polise teslim edildi
Tüfekle okula gelen öğrenci öğretmenlerce sakinleştirilerek polise teslim edildi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tüfekle okula gelen öğrenci öğretmenlerce sakinleştirilerek polise teslim edildi - Son Dakika


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